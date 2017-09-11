Özhaseki - Meram Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi (2)
- Meram'da törene katılanlardan detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Konya Meram Belediyesinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında düzenlediği programa katıldı.
- Meram'da törene katılanlardan detaylar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Konya Meram Belediyesinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında düzenlediği programa katıldı.