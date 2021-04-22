Özgürlüklerine düşkün Yılkı Atları böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özgürlüklerine düşkün Yılkı Atları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA - Haberler | Güncel

Özgürlüklerine düşkün Yılkı Atları böyle görüntülendi Kurt sürüsü fotokapana yakalandı Burdur'da Aziziye ve Bucak Kestel yaylalarında yaşayan ve özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen onlarca Yılkı Atı, havadan görüntülendi.

Özgürlüklerine düşkün Yılkı Atları böyle görüntülendi

Kurt sürüsü fotokapana yakalandı

BURDUR - Burdur'da Aziziye ve Bucak Kestel yaylalarında yaşayan ve özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen onlarca Yılkı Atı, havadan görüntülendi. Özellikle kış aylarında aç kalmamaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve köylüler tarafından yem bırakılan atlar, vadide görsel şölen oluşturuyor.

Burdur'da yaban hayatının özgür hayvanı olarak bilinen ve pek görüntülenemeyen Yılkı Atları, bölgede gezintiye çıkan bir vatandaş tarafından drone ile havadan görüntülendi. Aziziye ve Bucak Kestel Yaylalarında yaşayan yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile bölgeye yakın yerlerde yaşayan köylülerce, özellikle kış aylarında aç kalmamaları amacıyla atlara yem bırakıldığı öğrenilen Yılkı Atlarının görüntüsü görsel şölen oluşturuyor.

Kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce yaklaşık 9 yıldan bu yana kent yaban hayatının araştırması kapsamında, bölgede yaşayan memeli türleri fotokapan cihazlarıyla görüntüleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Burdur'da yaşayan kurtları fotokapan ile görüntüledi. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında Burdur'un Kurtları başlığıyla paylaştığı görüntülerde doğal yaşam alanlarında yemek arayışı içinde olan kurtların sürü halinde gezdikleri ve oyun oynadıkları görülüyor.

Özgürlüklerine düşkün Yılkı Atları böyle görüntülendi
Özgürlüklerine düşkün Yılkı Atları böyle görüntülendi
Özgürlüklerine düşkün Yılkı Atları böyle görüntülendi
Özgürlüklerine düşkün Yılkı Atları böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Ezgi Mola Cansu Dere Ebru Gündeş
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özgürlüklerine düşkün Yılkı Atları böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:33:13. #1.15#

title