Özgürlüğüne kavuşturdular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Özgürlüğüne kavuşturdular

Özgürlüğüne kavuşturdular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) –Akçakoca ilçesinde güvercinin ayağına dolanan ipi vatandaşlar uzun uğraş ile çıkarttılar.

DÜZCE(İHA) –Akçakoca ilçesinde güvercinin ayağına dolanan ipi vatandaşlar uzun uğraş ile çıkarttılar.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesinde ayakkabı tamircisi Veysel Usta isimli vatandaş market alışverişine giderken yol kenarında güvercinin ayağında ip olduğunu gördü. İp yüzündün güvercinin ayağının yara olduğu fark eden iki duyarlı vatandaş yakaladıkları güvercinin ayağındaki ipi zorlukla çıkarttılar. Ardından ise güvercini saldılar. - DÜZCE

Özgürlüğüne kavuşturdular
Özgürlüğüne kavuşturdular
Özgürlüğüne kavuşturdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Aleyna Tilki Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özgürlüğüne kavuşturdular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 16:33:49. #1.15#

title