Özgürleştiren Çöp Sepeti: Topuklu Ayakkabı

Araştırmalar, topuklu ayakkabıların iskelet ve kaslar için zararlı olduğunu gösteriyor. Bu ayakkabıların rahat olmaması, acıyı ve ağrıyı azaltmak üzere üretilen tabanlıklar gibi ek ürün pazarı da yaratıyor.

Bu tür ayakkabıları hiç giymemek belki de daha kolay bir çözüm olurdu.

Bugün kadınların şıklık göstergesi -bazen de acı kaynağı- olarak görülmesine rağmen, topuklu ayakkabılar başlangıçta erkekler için üretilmişti. Pers İmparatorluğu'nda -günümüz İran'ı- süvariler üzengide daha iyi denge kurmak amacıyla topuklu ayakkabı giyiyordu.

2016'da Londra'da topuklu ayakkabı giymeyi reddettiği için eve gönderilen bir resepsiyon görevlisi, işyerinde topuklu ayakkabı giyme beklentisinin İngiltere'de yasa dışı ilan edilmesi çağrısı yaptı. Hükümet bu değişikliği yapmayı reddettmiş, ancak işyerinde kıyafet yönetmeliği koşullarının iyileştirilmesi için çalışma yapılacağını açıklamıştı.

Birkaç yıl önce de aktris Emma Thompson, Altın Küre ödül töreninde giydiği yüksek topuklu ayakkabıları rahatsız olduğu için çıkarmış, töreni çıplak ayakla sunmuştu.