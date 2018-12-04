Özgürleştiren Çöp Sepeti: Alyans

Modern çağda aşk, romantizm, hatta birçok durumda para sızdırma ile bağlantılı hale gelmeden önce evlilik geleneksel olarak kabileler arasında siyasi ilişkiler kurma işlevi görüyordu.

Bugün İngiltere'de evlilik törenleri oratlama 39 bin dolara mal oluyor.

Alyans tasarımı, Antik Mısır'da ebediyet sembolü olarak görülen yuvarlak halka sembolüne dayansa da bugün İngiltere'de çiftler evliliğe fazla sıcak bakmıyor.

2015'te burada evlenme oranında rekor düzeyde düşüş gözlendi. Boşanma oranları yükseldiği gibi evlenmeden birlikte yaşayanların sayısında da artış gözleniyor. Artan evlilik töreni masraflarının da bunda etkisi olduğu sanılıyor.

ABD'de ise birçok çiftin evliliği ileri yaşlara ötelemesi nedeniyle boşanma oranları düşüş gösteriyor.