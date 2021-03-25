Özgür Tör kimdir, nereli? Özgür Tör kaç yaşında? Özgür Tör hayatı ve biyografisi!
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Özgür Tör kimdir, nereli? Özgür Tör kaç yaşında? Özgür Tör hayatı ve biyografisi!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Özgür Tör kimdir, nereli? Özgür Tör kaç yaşında? Özgür Tör hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Özgür Tör izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Özgür Tör kimdir, nereli? Özgür Tör kaç yaşında? Özgür Tör hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Özgür Törhakkında araştırmalar yapılıyor. Özgür Törkimdir, nereli? Özgür Törkaç yaşında? Özgür Törhayatı ve biyografisi!

ÖZGÜR TÖRKİMDİR

Özgür Tör Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Ortaokulu'ndan sonra MaltepeAskeri Lisesi'ni tamamladı. Özgür TörKara Harp Okulu'nu bitirip Piyade Teğmen olarak göreve başlamış olup, yurtiçi ve yurt dışında çok sayıda yerde görev adı.

Dr. Özgür Tör'ün Uluslararası ilişkiler alanında doktorası bulunuyor.

Özgür Tör 'ün ayrıca "Vekalet Savaşları ve Hibrit Harekat" adıyla yayınlanmış bir kitabı var.

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Osman DEMİR
SEO Editörü
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