Özgür Saç, ziyaretçilerine 500 adet çam fidanı hediye etti
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Özgür Saç, ziyaretçilerine 500 adet çam fidanı hediye etti

15.02.2021 16:18 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:30
Özgür Saç, ziyaretçilerine 500 adet çam fidanı hediye etti

Koşuyolu'nda uzun zamandır hizmet veren Özgür Saç, Sevgililer Günü sebebiyle geçen hafta boyunca ziyaretçilerine 500 adet çam fidanı hediye etti.

Sevgililer Günü denince akla bin bir türlü hediye geliyor; ama böylesi pek duyulmuyor. Özgür Saç bu günü tatlı bir bahaneye çevirdi, ziyaretçilerinin yüzünü güldürdü.

"ÖZEL GÜNLERİ FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMEK İSTEDİK"

Bir haftada 500 adet çam fidanı hediye eden işletmenin sahibi Özgür Tonbul, "Koşuyolu'nda kadın-erkek hizmet veren unisex bir kuaför işletmesiyiz. Sevgililer Günü haftasında ziyaretçilerimize çam fidanı hediye etti. Aslında bu özel günleri geçici duygu ve ticari faydasının dışında küçük de olsa faydaya dönüştürmek istedik. Yaklaşık 500 adet çam fidanını doğa severlere emanet ettik, inşallah hepsi tutar ve büyürler. İstanbul'un gözle görülür şekilde betonlaştığı ve buna biz insanların sebep olduğunu düşünmemiz gerek. Küçük de olsa doğadan aldığımızı ona geri verme hareketi diyelim." dedi.

Özgür Saç, ziyaretçilerine 500 adet çam fidanı hediye etti
Özgür Saç, ziyaretçilerine 500 adet çam fidanı hediye etti
Haber Yorumları (1)
SDEFRR: süper bir uygulama. TEBRİKLERR
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