Özgür Özel gözaltına alınacak mı, tutuklanacak mı?

Özgür Özel gözaltına alınacak mı, tutuklanacak mı?
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Gaziosmanpaşa mitinginde İstanul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadelerle ilgili harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.

Gaziosmanpaşa mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söylediği sözler nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez. Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E "AKIN GÜRLEK" SORUŞTURMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özgür Özel hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı "yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BAKAN TUNÇ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklama yaptı. Özgür Özel'e sert tepki gösteren Bakan Tunç, kimsenin yargıyı tehdit edemeyeceğini belirtti. Bakan Tunç şunları söyledi: "Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırıdır. CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez.

"HİÇ KİMSE TEHDİT EDEREK YARGIYA YÖN VEREMEZ"

Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır. Anayasamızın 138. maddesi, hâkim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır. Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır.

"KİMSE HUKUKUN DIŞINA ÇIKARAK BİR YERE VARAMAZ"

Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır. Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar, hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler Hukuk Devletiyle bağdaşmaz.

Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hâkim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir."

ÖZGÜR ÖZEL GÖZALTINA ALINACAK MI?

Özgür Özel hakkında soruşturma açıldı. Gözaltın veya tutuklama kararı bulunmuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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