Özgür Özel bugün ne açıklayacak? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa mitinginde yaptığı "Yarın 12'yi bekleyin" çıkışı, Türkiye siyasi gündemini hareketlendirdi. Özellikle AK Parti'ye yönelik sert ifadelerle dikkat çeken Özel'in, 14 Ağustos 2025 saat 12:00'de açıklayacağı bilgi ve belgeler kamuoyunda merak konusu oldu.

Özgür Özel bugün ne açıklayacak sorusu, "AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi geliyor" sözlerinin ardından gündemin en çok araştırılan konularından biri hâline geldi. Özel'in doğrudan Adalet Bakanı'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yaptığı çıkışlar, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı. Peki, Özgür Özel'in saat 12:00'de yapacağı açıklama neyle ilgili olacak? İddialar neler? Açıklanacak belgeler hangi konuyu kapsıyor? İşte 14 Ağustos Özgür Özel açıklaması hakkında bilinenler…

Bayrampaşa mitinginde halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yarın 12'yi bekle. AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi geliyor" sözleriyle siyasi atmosferi gerdi. Açıklamasında "Ak Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor" ifadelerini kullanan Özel, bugün saat 12:00'de CHP Genel Merkezi'nde yazılı, imzalı, açık isimlerin yer aldığı belgeler açıklayacağını duyurdu.

Özgür Özel'in bugün ne açıklayacağına ilişkin kulis bilgileri de basına yansıdı. Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada, Özel'in paylaşacağı belgelerin İBB borsası olarak adlandırılan dosyalarla ilgili olabileceğini aktardı. Saymaz, "Genel olarak İBB borsasıyla ilgili bazı bilgi ve belgeler açıklayacağını duydum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Özel'in, bazı belediye başkanlarının baskı ve tehdit yoluyla partilerinden istifa ettirilerek AK Parti'ye geçirildiği iddiasını gündeme taşıması bekleniyor. Özellikle Aydın özelinde yaptığı "Topuklu Efe" göndermesiyle kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
