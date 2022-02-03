Özgür Gündem Yargılamaları Sürüyor

2016 yılında kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma için nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan üç hak savunucusu Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve gazeteci Ahmet Nesin'in yargılanmasına devam edildi

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