Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında, nereli? Özgür Demirtaş biyografisi!
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Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında, nereli? Özgür Demirtaş biyografisi!

Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında, nereli? Özgür Demirtaş biyografisi!
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Türk finans profesörü, mühendis, akademisyen, yazar ve YouTuber olan Özgür Demirtaş'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında, nereli? Özgür Demirtaş mesleği nedir? Özgür Demirtaş hayatı ve biyografisi nedir?

Özgür Demirtaş'ın "Prof. Dr. Özgür Demirtaş" isimli bir YouTube kanalı bulunmaktadır. Demirtaş'ın YouTube kanalı 26 Haziran 2021'de 1 milyon aboneyi geçmiştir. Peki, Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında, nereli? Özgür Demirtaş mesleği nedir? Özgür Demirtaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Kemal Özgür Demirtaş (d. 12 Ağustos 1975; Ankara), Türk finans profesörü, mühendis, akademisyen, yazar ve YouTuber.

İlkokul eğitimini Manisa'nın Salihli ilçesinde tamamlamış, ardından Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra üniversite yerleştirme sınavında ilk 50 içerisinde yer alarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisans seviyesini atlayarak 1998 yılında Finans doktorası için Boston College'a kabul almış ve 2003 yılında doktor unvanını kazanmıştır. Aynı yıl içerisinde New York Şehir Koleji Baruch College'da yardımcı doçent unvanıyla akademik kariyerine başlamıştır ve 31 yaşında burada tenür unvanını kazanmıştır. Aynı zamanda NYU-Stern School of Business'da da dersler vermiştir. Akademik çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinden, Journal of Financial Economics, Management Science, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Review of Finance'de yayınlanmıştır. 2012 yılında tenür unvanını bırakarak Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanlığını yürütmeye başlamıştır.

KARİYERİ

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi altında kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi kurucu başkanlığı, Akbank yönetim kurulu üyeliği[3], FODER yönetim kurulu üyeliği, Yeni Bir Lider yönetim kurulu üyeliği ve birçok holding danışmanlıklarını yürütmektedir. Bunların yanında 2012-2014 yılları arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği, TAYSAD ve DASK danışmanlıklarını da yürütmüştür.

Özgür Demirtaş, Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Demirtaş'ın "Prof. Dr. Özgür Demirtaş" isimli bir YouTube kanalı bulunmaktadır. Demirtaş'ın YouTube kanalı 26 Haziran 2021'de 1 milyon aboneyi geçmiştir.

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Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında, nereli? Özgür Demirtaş biyografisi! - Haberler
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