Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Özgür Demirtaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında, nereli? Özgür Demirtaş hayatı ve biyografisi!

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Ağustos 1976

Kaç yaiında: 44yaşında

Nereli: Ankara

Kitaplar: Investing in Hedge Funds: A Guide to Measuring Risk and Return Characteristics

Eğitim: Boston College (1998–2003), Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Atatürk Lisesi

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlandı. 25'in üzerinde akademik yayın yaptı. Kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edildi. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.

31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York'ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) ünvanlarını aldı.

2010 yılında Sabancı Üniversitesi'nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı.

Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da yapılan 1 Milyon profesör için yapılan 10 milyonu aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi.

2012 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tenür hakkını bırakarak Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsü başkanı olarak katıldı. Yine 2012 yılında Marie Curie Araştırma Fonunu almaya hak kazandı.

100,000 Euro değerindeki Proje, AB tarafından, Türkiye genelinde, Ekonomi dalında kendi proje başvuru döneminde desteklenen tek proje oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, aynı zamanda, Türkiye'nin ilk Tasarruf ve Finansal Okur Yazarlik Derneğinin (FODER) Kurucu Yonetim Kurulu üyeliğini, ve Türkiye Genç Işadamları Derneği (TUGIAD), TAYSAD ve DASK danışmanlıklarını da üstlenmiştir.