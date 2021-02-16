Özgür Bolat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Özgür Bolat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

16.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:58
Özgür Bolat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Hürriyet Gazetesi'nde 12 yıl köşe yazarlığı yapmıştır ve şu anda mutluluğun, başarının ve liderliğin psikolojisi konularında şirketlerde ve okullarda konuşmalar ve çalıştaylar yapan Özgür Bolat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Özgür Bolat hayatı ve biyografisi nedir?

Hürriyet Gazetesi'nde 12 yıl köşe yazarlığı yapmıştır ve şu anda mutluluğun, başarının ve liderliğin psikolojisi konularında şirketlerde ve okullarda konuşmalar ve çalıştaylar yapan Özgür Bolat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Özgür Bolat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖZGÜR BOLAT KİMDİR?

Dr. Özgür BOLAT, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Fulbright ve Türk Eğitim Vakfı bursu ile Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. Türkiye'ye dönüşünde Boğaziçi Üniversitesi'nde iki yıl öğretim görevliliği yaptı. Doktora derecesini Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden aldı. 2007-2008 yılını MIT Sloan School of Management'ta liderlik alanında doktora dersleri alarak ve araştırma yaparak geçirdi.

2007 yılında Yeni Zelanda'da yapılan uluslararası bir konferansta 'En İyi Genç Araştırmacı' ödülünü aldı.

Dr. Özgür BOLAT, Hürriyet Gazetesi'nde 12 yıl köşe yazarlığı yapmıştır ve şu anda mutluluğun, başarının ve liderliğin psikolojisi konularında şirketlerde ve okullarda konuşmalar ve çalıştaylar yapmaktadır. Geliştirmiş olduğu Yetenek Yönetimi Envanteri ile şirketlere danışmanlık sunmaktadır. Aynı zamanda Dove Özgüven Projesini ve Google Dijital Ebeveynlik Projesini yürütmektedir. Kurmuş olduğu Anne Baba Okulu ile ebeveynlere mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin prensiplerini anlatırken, Parentwiser mobil uygulaması ile de ülkemize Kişiye Özgü Çocuk Yetiştirme Rehberini kazandırmıştır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:58:28. #1.15#
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