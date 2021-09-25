Özgü Namal kimdir? Özgü Namal hayatı ve biyografisi! Özgü Namal kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Özgü Namal kimdir? Özgü Namal hayatı ve biyografisi! Özgü Namal kaç yaşında, nereli?

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Özgü Namal kimdir? Özgü Namal hayatı ve biyografisi! Özgü Namal kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Özgü Namal, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Özgü Namal hakkında merak edilenler. Özgü Namal hayatı ve biyografisi. Özgü Namal kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Özgü Namal merak konusu oldu. İşte Özgü Namal hakkında merak edilen Özgü Namal kimdir, Özgü Namal hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Aralık 1978

Kaç yaşında: 42 yaşında Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Nereli: Üsküdar

Boy: 1,64 m

28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.

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Haber: Özgü Namal kimdir? Özgü Namal hayatı ve biyografisi! Özgü Namal kaç yaşında, nereli? - Haberler
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