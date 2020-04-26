Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor - Magazin
Ahmet Serdar, Özgü Namal, Merhamet, Posta, Magazin, Haber

Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor

Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet adlı dizide başrol oynayan ve 6 senedir setlerden uzak duran başarılı oyuncu Özgü Namal, yeniden projeleri kabul etmeye başladı. Güzel oyuncu, karantinadan önce bir sinema filmi ve diziye "Evet" dedi. Özgü Namal'a, sinema filmi için 800 bin TL, dizi için bölüm başına 80 bin TL teklif edildi.

26.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:29
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal, kariyerine çocuklarını büyütmek için ara vermişti. Muğla'da bir çiftlik arazisi alıp köy evi yaptıran Namal, yeniden projeleri kabul etmeye başladı.

SETLERE GERİ DÖNECEK

Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. Ancak Posta'nın haberine göre; güzel oyuncu 6 yıl aradan sonra setlere geri dönecek. İlk olarak oğlu Nefes'i kucağına alan güzel oyuncu, ardından kızını dünyaya getirdi. Namal, 2016 yılında da kızı Elem Su'yu dünyaya getirdi.

Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor

Ardından Muğla'da bir köy evi yaptıran ve inzivaya çekilen Özgü Namal, burada doğal bir hayata başladı. Bahçesine sebze ekerken, şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıdı. Hatta köy halkı, Özgü Namal'ın evinin olduğu bölgeye 'Hanımın Çiftliği' adını taktı.

Hatta çift bir dönem, Belgrad'da Balkan eşeklerinin sütünden elde edilen ve dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen 'pule' peynirini Türkiye'de üretecekleri haberleriyle gündeme gelmişti.

Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor

"ÇOCUKLARIMI KENDİM BÜYÜTMEK İSTİYORUM"

Oyunculuğa 6 yıl ara veren Özgü Namal, bu süreçte 50'ye yakın yapımı "Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum" diye reddetti.Oyuncu 5 yaşına giren oğlu Nefes'in eğitimi için bir süre önce İstanbul'a döndü. Yapımcılar da peşine düştü. 2014'te bölüm başına en yüksek ücrete imza atan oyuncular arasında yer alan Namal'a yine cazip teklifler sunuldu.

Ödüllü oyuncu karantinadan önce bir sinema filmi ve diziye "Evet" dedi. Özgü Namal'a teklif edilen ücret sinema filmi için 800 bin TL, dizi için bölüm başına 80 bin TL. Ancak her iki set salgın nedeniyle ertelendi.

Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Acun, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı Magazin
Acun, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım Magazin
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Magazin
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Genç milyarderden, milyon dolarlık 7 yatak odalı malikanesinde ilk poz Magazin
Genç milyarderden, milyon dolarlık 7 yatak odalı malikanesinde ilk poz
Ünlü oyuncu Brad Pitt, taklit yaparak Başkan Trump'ı ti'ye aldı Magazin
Ünlü oyuncu Brad Pitt, taklit yaparak Başkan Trump'ı ti'ye aldı
Pakistan Başbakanı'ndan 'Diriliş Ertuğrul' yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak Magazin
Pakistan Başbakanı'ndan "Diriliş Ertuğrul" yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Bir zamanlar milyonlar kazanıyordu! Eski modelin son hali içler acısı
Bir zamanlar milyonlar kazanıyordu! Eski modelin son hali içler acısı
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Ülke tarihine geçti! Koronavirüs testi 55 gündür pozitif
Ülke tarihine geçti! Koronavirüs testi 55 gündür pozitif
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacak
Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacak
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Hadise Harun Tan Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Ali Şafak Öztürk Fernando Muslera
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Galatasaray
Şu an buradasınız: Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 19:30:13. #1.14#
title