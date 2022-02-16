Özgü Kaya kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında, nereli? Özgü Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler nedir?

Özgü Kaya kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 1996 doğumlu olan Özgü Kaya'nın yer aldığı yapımlar ve hayatı araştırılmakta. Özgü Kaya kimdir?

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Uşak Eşme'lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini sürdürmektedir. Kameralara karşısına ilk kez 2017 yılında yayınlanan Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Sibel Yılmaz karakteri ile geçen Özgü Kaya, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Sevda karakterine hayat vermektedir. Özgü Kaya, 1,68 metre boyunda, 53 kilo ve İkizler burcudur.

Özgü Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:



2019 – Kimse Bilmez (Sevda Eğilmez) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Emare (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Sibel) (TV Dizisi)

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