Özgü Kaya'dan evlilik açıklaması! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özgü Kaya'dan evlilik açıklaması!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Özgü Kaya'dan evlilik açıklaması!

Güzel oyuncu Özgü Kaya, Zorlu PSM'de gerçekleşen bir takı fuarında görüntülendi. Oyuncu Burak Serdar Şanal ile mutlu bir beraberliği olan Kaya, özel hayatıyla hakkında konuştu... İşte detaylar..

Güzel oyuncu Özgü Kaya, önceki gün Zorlu PSM'de gerçekleşen SB Perakende Fuarında görüntülendi. Sevcan Bakır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen fuarda ünlüler geçidi yaşanırken, fuara katılanlar arasında yer alan Özgü Kaya, giymiş olduğu iddialı kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Özgü Kaya'dan evlilik açıklaması Kıyafet ve aksesuar konusunda çok hassas olduğunu ifade eden Kaya, "Çanta en önem verdiğim aksesuar. Olmazsa olmazım desem yeridir sanırım." dedi. Sinema projeleri için görüşmede olduğunu da söyleyen güzel oyuncu, " İyi projelerle adımı taçlandırmak istiyorum. Televizyon için gelen projeleri değerlendireceğim." dedi. Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Serdar Şenal ile ilişkilerinin 2.senesini kutlayan ve evlenecekleri iddia edilen Kaya, "İlişkimiz çok güzel gidiyor ama evlilik için daha çok erken, öyle bir düşüncemiz yok dedikçe evlilik haberler i çıkıyor tekrar ediyorum yok yok!" dedi.

Oyunculuğunun yanı sıra kendi adını taşıyan takı markasıyla da adından söz ettiren Nilay Cafer, standının başında objektiflere poz verdi. Oyunculuğu kafasından çıkarmadığını ifade eden Cafer, "Görüştüğüm çok güzel bir televizyon projesi var. Eğer anlaşılırsa ekranlarda olacağım. Onun heyecanı var şuan" dedi.
Özgü Kaya'dan evlilik açıklaması!

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kerem Kamışlı Acun Ilıcalı Şevval Şahin Amelia Hamlin
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Bülent Uygun Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Özgü Kaya'dan evlilik açıklaması! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 13:24:35. #1.17#