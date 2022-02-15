Özge Yağız kimdir? Baba Büşra Saruhanlı kim, gerçek adı nedir? Özge Yağız kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Özge Yağız kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2021'in En Güzel 100 Kadını Listesi'nde yer alan oyuncu Özge Yağız kaç yaşında, nereli? Bir dönem Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde, Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız kimdir hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Özge Yağız kimdir kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler… Baba Büşra Saruhanlı kim, gerçek adı nedir?

BABA BÜŞRA SARUHANLI KİMDİR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinde Büşra Saruhanlı'yı Özge Yağız canlandırmaktadır.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)

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