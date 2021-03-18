Özge Uzun Kimdir?
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Özge Uzun Kimdir?

18.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:10
Özge Uzun Kimdir?

Son zamanlarda Özge Uzun adı gündeme geldi. Özge Uzun, hem sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla hem de katıldığı sabah programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' da adı gündeme gelmeye başladı. Sunucu ve radyocu olan Özge Uzun hakkında yaşı, hayatı, kariyeri merak edilen konular arasına girdi. Özge Uzun Kimdir? Özge Uzun hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde

Son zamanlarda Özge Uzun adı gündeme geldi. Özge Uzun, hem sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla hem de katıldığı sabah programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' da adı gündeme gelmeye başladı. Sunucu ve radyocu olan Özge Uzun hakkında yaşı, hayatı, kariyeri merak edilen konular arasına girdi. Özge Uzun Kimdir? Özge Uzun hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde. İşte Özge Uzun biyografisi!

ÖZGE UZUN KİMDİR?

Özge Uzun 22 Ocak 1979'da Ankara'da dünyaya geldi. Özge Uzun, Türk Tv ve haber sunucusudur.

İlkokula yine Ankara'da gitti. 1993 senesinde Radyo Vizyon'da çalışan Erhan Konuk sayesinde yayın hayatına girdi. O dönemlerde TRT spikerlerinin yardımıyla sektöre ait bilgiler edindi.

Ardından sistemli bir şekilde eğitim almak için İstanbul'a geldi. İstanbul'da ilk olarak Alem Fm'de yayın hayatına başladı. Daha sonra 2001 senesinde NTV kanalında seslendirme işine girdi. Bununla beraber Tv haberciliği eğitimini alan Uzun habercilik sektörüne geçiş yaptı.

Uzun zaman NTV ekranlarında hizmet veren Uzun, FOX Tv ve CNN Türk'te de spikerlik görevinde bulunmuştur.

2012 senesinde Kanaltürk te sabah programı yapan Uzun, uzun zaman Tv8 'de Haftasonu sabah kuşağı programı olan Erken Baskı 'nın sunuculuğunu yapmış.

2015 yılının ilk günlerinde TRT Haber kanalına geçmiştir.

Özge Uzun'un özel hayatına dair bilinenler

  • Özge Uzun, 2015 yılında Volkan Üst ile olan 10 yıllık evliliğini bitirmiştir.3 yıl ayrı kaldıktan sonra 2017 yılında yeniden birlikte olan çift ikinci kez nikah masasına oturmuştur.
  • Özge Uzun ile Volkan Üst' ün birlikteliklerinden 1 erkek çocukları dünyaya gelmiştir.
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