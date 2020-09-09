Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Ünlü manken Özge Ulusoy'un 2008 yılında Kanal 7'de yayınlanan bir filmde şeytan rolünü hayat verdiği görüntüler ortaya çıktı. Ulusoy'un yıllar önceki halini görenler ise bir bakışta tanıyamadı.

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve kariyer basamaklarını tırmanmaya başlayan Özge Ulusoy'un 11 yıl önce bir filmde oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. İLK BAKIŞTA TANINMADI Uzun yıllardır sadece modellik yapan Özge Ulusoy'un yıllar önce oyunculuk yaptığı günlere ait görüntüleri ortaya çıktı. Ulusoy, 2008 yılında Dilek Ağacı adlı filmde şeytan rolüyle izleyici karşısına çıkmış. Koyu makyajıyla ve tarzıyla şimdiki halinden oldukça farklı görünen 37 yaşındaki Ulusoy'u görenler tanımakta zorluk çekti.