Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı

Ünlü manken Özge Ulusoy'un 2008 yılında Kanal 7'de yayınlanan bir filmde şeytan rolünü hayat verdiği görüntüler ortaya çıktı. Ulusoy'un yıllar önceki halini görenler ise bir bakışta tanıyamadı.

09.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:17

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve kariyer basamaklarını tırmanmaya başlayan Özge Ulusoy'un 11 yıl önce bir filmde oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İLK BAKIŞTA TANINMADI

Uzun yıllardır sadece modellik yapan Özge Ulusoy'un yıllar önce oyunculuk yaptığı günlere ait görüntüleri ortaya çıktı. Ulusoy, 2008 yılında Dilek Ağacı adlı filmde şeytan rolüyle izleyici karşısına çıkmış. Koyu makyajıyla ve tarzıyla şimdiki halinden oldukça farklı görünen 37 yaşındaki Ulusoy'u görenler tanımakta zorluk çekti.

Özge Ulusoy'un yıllar önce bir dizide şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir dizide şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir dizide şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir dizide şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Haber Yorumları (7)
BAHADIR.: Zaten şeytanlar rol yapmalarına yada bir dizide rol icabı şeytan olmalarına gerek yokki birçok kadını gören şeytan kaçacak yer arıyor.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
RİDVAN KOÇ: BU NE ŞİMDİ GEREKSİZ KADIN HABER Mİ BU. . . . .
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
COSMOS: zaten şeytan
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Tayanç Ayaydın Melisa Aslı Pamuk
Spor Erol Bulut Erkan Kamat Lionel Messi Burak Yılmaz Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 16:22:30. #1.15#
title