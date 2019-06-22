Özge Ulusoy'dan dikkat çeken paylaşım

Show TV'de Hayat Güzeldir adlı programı sunan ünlü manken Özge Ulusoy, Instagram paylaşımıyla kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ulusoy'un paylaşımının yorum kısmını kapatması ise dikkat çekti.

"GERÇEKLE ALAKASI OLMAYAN HAKSIZLIKLARIN ÜSTESİNDEN GELİYORUM"

Ulusoy, Paylaşımının altına, "Her zaman olduğu gibi bu sabah da şahane konuklarla Hayat Güzeldir dedik. Yarın sabah da yepyeni konuklarla devam edeceğiz. Hayatta en güzel şey kendini bilen temiz bir vicdan. Her zaman olduğu gibi ailem, sevdiklerim, sevenlerim ve dostlarımla gerçekle alakası olmayan tüm haksızlıkların üstesinden geliyorum gelmeye de devam edeceğim" dedi.