Özge Özpirinçci ile sevişen Salih Bademci'den flaş itiraf!
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Özge Özpirinçci ile sevişen Salih Bademci'den flaş itiraf!

Özge Özpirinçci ile sevişen Salih Bademci'den flaş itiraf!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Özge Özpirinçci ile birlikte 'İlk ve Son' adlı filmde rol alan Salih Bademci, verdiği röportajda sevişme sahneleriyle ilgili konuştu. Bademci'nin açıklamaları gündem oldu. İşte detaylar...

BluTV'de yayınlanan İlk ve Son dizisinde Özge Özpirinçci ile evli bir çifti canlandıran Salih Bademci, Hürriyet'e verdiği röportajda dizideki sevişme sahneleri hakkında ve Özge Özpirinçci'nin hamileliği hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"SETE GELDİĞİNDE 3 AYLIK HAMİLEYDİ"

Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştığı İlk ve Son dizisinde birçok sevişme sahnesi bulunan oyuncu, "O sahneler zor oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Kolay değildi. Senaryoyu görüp okuduğumda 'Nasıl yapacağız' dedim. Özge gibi bir partner, benim bu işte en büyük şansımdı. Bütün sahneleri gerçekten bir oyunmuşçasına çektik. Ama Özge de sete üç aylık hamile geldi. Fiziksel olarak dikkat etmemiz gereken şeyler de vardı. Ama o hamilelik bir yandan da uğurdu. Bu benim 'challenge'ım (mücadele) aynı zamanda sanırım."

"KENDİMİ TELLİ BABA GİBİ HİSSEDİYORUM"

Oynadığı birkaç partnerinin çekimlerde hamile olduğundan bahseden Bademci, "Ayça Bingöl'le oyuna başlamıştık, o dönem hamile kaldı. Eşim İmer'le oyuna başladık, tam o dönemde hamile kaldı. Bu sefer Özge'yle dizi yaparken o hamileydi. Kendimi artık Telli Baba gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"ARIZASIZ BİR İLİŞKİ DEVAM EDEMEZ"

Yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ses getiren İlk ve Son dizisinden bahseden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Hakikatli bir aşk hikayesi. Sloganı 'İlkleri unutulmaz, sonları kaçınılmazdı', çok güzel. Bu çağda ilişkilerde hepimizin yaşadığı, birbirini zehirlediği, değiştirdiği, dönüştürdüğü şeyleri anlatıyor. Gerçek bir ilişki hikayesi. Aşk ana temaları ama 'Her zaman aşk yetiyor mu?', bunu soruyor. Arızasız bir ilişki devam edemez. Mutlaka ilişkilerde küçük bir zehir olmak zorunda. İlişki o zehirle sürekli mücadele etmeli ki yaşadığını da hissetsin. Bu yüzden o arızaya her zaman muhtacız." (Hürriyet-Hakan Gence)

Kaynak: Snob Magazin

İlk ve Son dizisinin başrolü Salih Bademci, merak edilen sevişme sahnelerini anlattı
İlk ve Son dizisinin başrolü Salih Bademci, merak edilen sevişme sahnelerini anlattı
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Özge Özpirinçci ile sevişen Salih Bademci'den flaş itiraf! - Haberler Magazin
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