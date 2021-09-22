Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün nikah fotoğrafları ortaya çıktı

MARMARİS (Hürriyet) - Marmaris Bozburun'da kıyılan nikahtan fotoğraflar ortaya çıkmaya başladı.

Tanem Sivar, Özge Özpirinçci ile fotoğrafını "Seni, canım Burak ile kurduğunuz bu güzel aileyi ve hepimizi cok ama cok seviyorum …" notuyla Instagram'da paylaştı.

'Boydan fotoğraf çekilmesin' ricasında bulunduğu iddia edilen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün nikahtan hemen sonra çekilen bu kareleri de sosyal medyada yayınlandı .

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