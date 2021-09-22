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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün nikah fotoğrafları ortaya çıktı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün nikah fotoğrafları ortaya çıktı

Marmaris Bozburun'da kıyılan nikahtan fotoğraflar ortaya çıkmaya başladı.

MARMARİS (Hürriyet) - Marmaris Bozburun'da kıyılan nikahtan fotoğraflar ortaya çıkmaya başladı.

Tanem Sivar, Özge Özpirinçci ile fotoğrafını "Seni, canım Burak ile kurduğunuz bu güzel aileyi ve hepimizi cok ama cok seviyorum …" notuyla Instagram'da paylaştı.

'Boydan fotoğraf çekilmesin' ricasında bulunduğu iddia edilen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün nikahtan hemen sonra çekilen bu kareleri de sosyal medyada yayınlandı .

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Haber: Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün nikah fotoğrafları ortaya çıktı - Haberler Magazin
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