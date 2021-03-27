Özge Özder doğum yaptı mı? Özge Özder'in çocuğunun adı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Özge Özder doğum yaptı mı? Özge Özder'in çocuğunun adı nedir?

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem
Özge Özder doğum yaptı mı? Özge Özder'in çocuğunun adı nedir?

Özge Özder doğum yaptı mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Son olarak Sadakatsiz dizisinde gördüğümüz Özge Özder'in çocuğunun adı nedir? Özge Özder ile Sinan Güleryüz çocuklarının doğumundan sonra duygularını sosyal medyada paylaştı.

Sadakatsiz dizisinde 'Derya' karakterine hayat veren Özge Özder'in annelik heyecanı! 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder'in doğum yapıp yapmadığı merak ediliyor.

ÖZGE ÖZDER'İN ÇOCUĞUNUN ADI NEDİR?

Bebeklerine 'Luna' adını veren ikili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

"HOŞ GELDİN AY KIZIM"

Eşi ile birlikte çekilen karnı burnunda karelerini paylaşan Özder, gönderisine, "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım" notunu düştü.

"DÜNYA GÜZELİM"

34 yaşındaki Güleryüz, eşinin paylaşımına, "Dünya güzelim... Senin ve benim parçam geldi yanımıza artık. Ay kızım benim... Aramıza hoş geldin" yorumunu yaptı.

Özge Özder doğum yaptı mı? Özge Özder'in çocuğunun adı nedir?

"BİZ ÇOK İYİYİZ"

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, duygularını, "Tüm merak edenlere... Luna bebek ve biz çok iyiyiz. Çok şükür. Bu süreçte duaları ve iyi dilekleri ile bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür... Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün. Hepinizi sevgiyle kucaklarım canlarım" sözleriyle ifade etti. Çiftin gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU

Çiftin yakın dostları güzel haberi alınca hastaneye akın etti. Başta Gözde Kansu ve Begüm Birgören olmak üzere çok sayıda ünlü isim çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Süleyman Soylu Erkan Kandemir Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Merve Dizdar Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özge Özder doğum yaptı mı? Özge Özder'in çocuğunun adı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 17:59:13. #1.15#
title