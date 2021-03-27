Özge Özder doğum yaptı mı? Özge Özder'in çocuğunun adı nedir?

Özge Özder doğum yaptı mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Son olarak Sadakatsiz dizisinde gördüğümüz Özge Özder'in çocuğunun adı nedir? Özge Özder ile Sinan Güleryüz çocuklarının doğumundan sonra duygularını sosyal medyada paylaştı.

Sadakatsiz dizisinde 'Derya' karakterine hayat veren Özge Özder'in annelik heyecanı! 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder'in doğum yapıp yapmadığı merak ediliyor.

ÖZGE ÖZDER'İN ÇOCUĞUNUN ADI NEDİR?

Bebeklerine 'Luna' adını veren ikili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

"HOŞ GELDİN AY KIZIM"

Eşi ile birlikte çekilen karnı burnunda karelerini paylaşan Özder, gönderisine, "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım" notunu düştü.

"DÜNYA GÜZELİM"

34 yaşındaki Güleryüz, eşinin paylaşımına, "Dünya güzelim... Senin ve benim parçam geldi yanımıza artık. Ay kızım benim... Aramıza hoş geldin" yorumunu yaptı.

"BİZ ÇOK İYİYİZ"

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, duygularını, "Tüm merak edenlere... Luna bebek ve biz çok iyiyiz. Çok şükür. Bu süreçte duaları ve iyi dilekleri ile bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür... Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün. Hepinizi sevgiyle kucaklarım canlarım" sözleriyle ifade etti. Çiftin gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU

Çiftin yakın dostları güzel haberi alınca hastaneye akın etti. Başta Gözde Kansu ve Begüm Birgören olmak üzere çok sayıda ünlü isim çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.