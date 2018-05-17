Özge Borak ve Oyuncu Babasının Dans Şovu Ödül Törenine Damga Vurdu

Haliç Kongre Merkezi'nde Ece Dizdar ve Engin Hepileri'nin sunumuyla düzenlenen ödül töreninde, 2017-2018 tiyatro sezonundaki performansları ve Türk tiyatrosuna verdikleri emekleriyle öne çıkan isimlere toplam 15 dalda ödül verildi.

ÖZGE BORAK VE BABASI GECEYE DAMGA VURDU

Ödül törenine damga vuran isimler ise Özge Borak ve babası Selçuk Borak'ın dans şovu oldu. Özge Borak, babasıyla dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak altına şu notu düştü:

"Afife Jale Ödül Töreni sonrası babamla beraber yine şarkı söyleyip, dans ettik. Biz yine çok eğlendik. Babamla şarkı söyleyip dans etmek benim için gurur kaynağı, harika bir anı ve müthiş eğlence... Evet evet ben bu durumu bir projeye dönüştüreceğim. Sadece bazı gecelerle sınırlı kalmayacak... Karar verdim. Ayrıca tüm ödül alanları ve de aday olanları yürekten kutluyorum."

YILIN EN BAŞARILI OYUNU ROMEO VE JULIET OLDU

Törende Yılın En Başarılı Oyunu ödülünü İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği Romeo ve Juliet kazanırken, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Özlem Zeynep Dinsel, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ise Murat Akkoyunlu seçildi.