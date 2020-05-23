Özge Bitmez: "Yeni dönemde moda, online medyada şekillenecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Özge Bitmez: "Yeni dönemde moda, online medyada şekillenecek"

Türkiye'de moda ve tasarım alanında isim yapan Özge Bitmez, online alışverişin önemini giderek arttığına dikkat çekerek yeni dönemde modaya online medya mecralarının yön vereceğini söyledi.

Özge Bitmez:
23.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:40

Türkiye'de moda ve tasarım alanında isim yapan Özge Bitmez, online alışverişin önemini giderek arttığına dikkat çekerek yeni dönemde modaya online medya mecralarının yön vereceğini söyledi.

Moda tasarım çalışmaları yurt içi ve yurt dışından ilgi gören Özge Bitmez, dünyada modanın dönüşümünün "online moda" ile olacağını belirtti. Sosyal medya ve online alışveriş zincirinde önemli bir dönemin henüz başlangıç seviyesinde olduğuna dikkat çeken Özge Bitmez, kendisinin bu çalışmalarla büyüdüğünü ifade etti.

Özge Bitmez, üniversite eğitimini Kültür Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra ilgi alanı olan modaya yönelen, ilk adım olarak ozgebıtmez.com ile işe başlayan Özge Bitmez, sosyal medyada da aktif olarak çalışmalarını yürüttü. Kısa sürede moda dünyası tarafından tanınan bir isim haline gelen Özge Bitmez, şimdilerde Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde moda tasarımları konusunda ortak çalışmalar yürütüyor.

Gelişen dijital çağda eski sistemlerin ayakta kalma şansının olmadığına dikkat çeken Özge Bitmez, "Sosyal medya ve paydaşları ile online dünyanın tahmin edilenden çok daha büyüdüğünü ve bununda özellikle son dönemde katlanarak devam ettiği görüyoruz. Ben de bu alanlara yönelik çalışmalar yapıyorum ve ortaklıklar kuruyorum. Moda konusunda da yaşanacak bazı yenilikler olacak ve bunları yakından gözlemlemek ve devamında atılımlar yaparak fark oluşturmak çok önemli" dedi.

Sosyal medya ile barışık olmak yada bağımlı olmak arasında fark olduğunu dile getiren Özge Bitmez, hergün artan sosyal ağlar ve alışveriş fikirlerindeki değişikliklerin online mağazaları da arttırdığına dikkat çekti.

Özge Bitmez, "Bu dönemde başarılı olmak zekice adımlar atarak, sosyal ağları iyi taramak ve online çalışmalar konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Emin ve cüretkar adımların sonu hep başarı olmuştur" - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Magazin
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Magazin
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Magazin
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Magazin
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Magazin
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Magazin
Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor
Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor
Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı
Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın...
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak 'Anlat Bakalım' oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı
Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
'Yeke Yeke' şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola Ersin Korkut Türkan Şoray Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mhp Silah Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Özge Bitmez: "Yeni dönemde moda, online medyada şekillenecek" - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 14:40:46. #1.14#
title