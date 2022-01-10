Erbaş, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hiçbir insanımızın şiddete ve hak ihlallerine uğramaması, öncelikle ailede adalet ve hakkaniyet duygularının gelişimi ile mümkündür." dedi.

Erbaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla 75. Yıl Huzurevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası Toplantısı"nda konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının, toplumun her ferdine ve katmanına yönelik manevi rehberlik hizmetlerini yürüttüğünü belirten Erbaş, aile fertlerinin dini bilgi ve manevi destekle güçlendirilmesi konusuna büyük önem verdiklerini bildirdi.

"Başkanlığımızın öncelikli vurgusu, aile içinde yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm bireylerin saygınlığı, temel hak ve görevlerinin varlığıdır." diyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız hem kadınlara hem de erkeklere yönelik zihniyet dönüşümünü hızlandırmak ve yüce dinimizin adaleti, insafı, merhameti tesis eden referansları ile toplumu buluşturmak amacıyla hizmet ağını her geçen gün genişletmektedir. Biliyoruz ki hiçbir insanımızın şiddete ve hak ihlallerine uğramaması, öncelikle ailede adalet ve hakkaniyet duygularının gelişimi ile mümkündür."

"Eylem ve söylem bazında şiddetin her türlüsüyle mücadele edeceğiz"

Diyanet İşleri Başkanlığının kadına şiddetle mücadelede yürüttüğü program ve projelerin detaylarını paylaşan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, tüm mensuplarıyla şiddetin olmadığı bir gelecek inşa etmek için vahyin rehberliğinde, merhameti hayatın her alanına hakim kılmak gayesiyle eylem ve söylem bazın, şiddetin her türlüsü ile mücadele edecektir." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, 2022 yılında kadın konuk evlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve dini rehberlik hizmetlerinin artırılacağını, din görevlilerine yönelik eğitim seminerleri düzenleneceğini, üçer aylık vaaz ve hutbe planlamalarında ulusal eylem planı kapsamında yer alan konulara yer verileceğini sözlerine ekledi.