Son dakika! Özer: "İlk defa dün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi ihracat belgesi aldı"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu.(1)