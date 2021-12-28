Son dakika! Özer: "İlk defa dün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi ihracat belgesi aldı" - Haberler
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Son dakika! Özer: "İlk defa dün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi ihracat belgesi aldı"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu.(1)

Son dakika! Özer: İlk defa dün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi ihracat belgesi aldı

Son dakika! Özer: İlk defa dün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi ihracat belgesi aldı

Son dakika! Özer: İlk defa dün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi ihracat belgesi aldı

Son dakika! Özer: İlk defa dün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi ihracat belgesi aldı

AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri

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