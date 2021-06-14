Özen Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu hakkında detaylar...
Kuzu Holding çatısı altında proje geliştiren, lüks konut ve lüks oteller tasarlayan, inşa eden ve pazarlayan; ekonomik olarak birbirlerinden bağımsız fakat birbirlerini tamamlayan şirketler oluşturmuştur. Kuzu Holding bünyesindeki şirketler uluslararası markalar ile çalışmaktadır. Böylece gayrimenkul sektörünün tüm değer zincirini kapsayan hizmetlerini tek elden sunabilmektedir. Peki, Özen Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu hakkında detaylar...
Özen Kuzu kimdir?
Özen Kuzu, Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev almakta, aynı zamanda Siirt Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Müteahhitler Birliği Üyeliği, KONUTDER Yönetim Kurulu Üyeliği ve GYODER Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
Kuzu Grup hizmetleri
1.Kuzu İnşaat
2.Markalı konutlar
3.Arıtma Tesisleri
4.Kuzu Beton
Kuzu Grup şirketleri
1.Kuzu Toplu Konut İnşaat
2.Kuzu İnşaat Otomotiv
3.Kuzu Beton
4.Kuzu Enerji Üretim
5.Kuzu Menkul Gayrimenkul ve Yatırım
6.Dört K İnşaat
7.Garipoğlu Turizm
Kuzu İnşaat projeleri
İstanbul Bayrampaşa İş Merkezi, İstanbul Kuyumcukent Kompleksi 2.Etap, Siirt Özel İdare İş Hanı, Afyonkarahisar Merkez İş Merkezi ve Katlı Otopark, Çinçin Derece Yol Islah Çalışması, Antalya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, Düzce İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İstanbul Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İstanbul Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İstanbul Geneli, Atıksu Arıtma Tesisleri İşletilmesi İşi,AnkaraEryaman İlköğretim Okulu ve Kapalı Spor Salonu, Afyon Tarihi Lise Binaları Restorasyonu ve Ek Bina Yapım İşi, Siirt ve Kurtalan Yatılı İlköğretim Okulları, Siirt Merkez 500 Kişilik Öğrenci Yurdu, MEB Paket Projeleri: Manisa, İstanbul, Kocaeli, Van, Afyon, Divan AVM, Spradon Evleri, Spradon Kuleler, Spradon Residence, Spradon Quartz Evleri, Parkvadi Batı Evleri, Parkvadi Evleri, Parkvadi Premium Evleri, Divan Konutları, Halkalı Divan Residence, Mamak 1176 Konut İnşaatı, Erzurum Yük Tevzi Binası, Uşak Enerji Dağıtım Merkezi, Dikmen Vadisi Çelik Köprü İnşaatı, Sağlık Bakanlığı Eğitim Tipi 5 Adet Sağlık Tesisi, Afyon Başmakçı Devlet Hastanesi, Pervari Devlet Hastanesi, Baykan Devlet Hastanesi, Afyon Dinar 400 Daireli Afet Konutu, Denizli Çivril 195 Daireli Afet Konutu, Kars ve Ardahan 372 adet Konut İnşaatı, İstanbul Halkalı 3 Etap 2784 Toplu Konut, Ankara Mamak 510 adet Konut, Van Erciş 384 adet konut ve sosyal tesis, Van Edremit 496 adet konut ve sosyal tesis, İran 20 bin adet konut, İstanbul Geneli Tüm Atıksu Arıtma İşlerinin İnşaatı, Siirt Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaatı, Mardin Devlet Hastanesi, Siirt Devlet Hastanesi, Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı, Spradon Vadi Evleri, İran Tahran/Perdis 35 bin adet Konut İnşaatı.