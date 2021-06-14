Özen Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu hakkında detaylar...

Kuzu Holding çatısı altında proje geliştiren, lüks konut ve lüks oteller tasarlayan, inşa eden ve pazarlayan; ekonomik olarak birbirlerinden bağımsız fakat birbirlerini tamamlayan şirketler oluşturmuştur. Kuzu Holding bünyesindeki şirketler uluslararası markalar ile çalışmaktadır. Böylece gayrimenkul sektörünün tüm değer zincirini kapsayan hizmetlerini tek elden sunabilmektedir. Peki, Özen Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu hakkında detaylar...