Özen Altıparmak kimdir? Özen Altıparmak kaç yaşındadır, nerelidir?

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Bal Parmak markasının yaratıcısı olan iki kardeşten Özen Altıparmak kimdir merak ediliyor. Özen Altıparmak nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖZEN ALTIPARMAK KİMDİR?

Özen Altıparmak 1953 yılında Ankara'da doğdu. 1973 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1978 yılında ise ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1978 – 1980 yılları arasında, çeşitli şirketlerin üretim planlama, satış ve pazarlama departmanlarında çalıştı.

1980 yılında babası Sabri Altıparmak ve kardeşi Özgür Altıparmak ile birlikte Altıparmak Pazarlama Kollektif Şirketi'ni kurdu. Bir süre baharat satış ve dağıtımı ile iştigal eden şirket, daha sonra bal paketleme ve satışına başladı.

Altıparmak çatısı altında pazara sunulan Balparmak, 1989 yılında Türkiye'nin en çok tercih edilen ve satılan bal markası oldu. Balparmak, o günden bu yana Türkiye bal sektörünün lider markası olmayı sürdürüyor.

Özen Altıparmak, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.