Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-BiFemaa projesi gerçekleşti
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Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-BiFemaa projesi gerçekleşti

Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-BiFemaa projesi gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Nazilli Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırlamış oldukları, TÜBİTAK 2019/1 yılı, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında 'Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-BiFemaa' başlıklı proje...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Nazilli Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırlamış oldukları, TÜBİTAK 2019/1 yılı, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında 'Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-BiFemaa' başlıklı proje İzmir Uygulama Oteli'nde gerçekleşti.

Yürütücülüğünü Nazilli BİLSEM Matematik Öğretmeni Uzm. Ömer Ürün'ün üstlendiği projede, ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ersen Yazıcı, Prof. Dr. Hilal Aktamış, Doç. Dr. Ahmet Bildiren ve Dr. Öğr. Üyesi Taner Arabacıoğlu Uzman/Araştırmacı ile Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan 22 akademisyen eğitmen olarak görev aldı. Proje kapsamında Türkiye genelinde faaliyet gösteren BİLSEM'lerde görev yapan matematik, fen bilgisi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinden oluşan 25 öğretmene hem kendi alanlarına özgü, hem de disiplinler arası yaklaşımı temel alan eğitimler verildi. - AYDIN

Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-BiFemaa projesi gerçekleşti
Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-BiFemaa projesi gerçekleşti
Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-BiFemaa projesi gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-BiFemaa projesi gerçekleşti - Haberler
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