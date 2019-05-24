Ünlü Oyuncu Cihat Tamer'in Kız Kardeşini Evden İtfaiye Kurtardı
Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in kız kardeşi evinde bulunan banyoda düşerek baygınlık geçirdi. Tamer'in kız kardeşi Kendisine ulaşamayan komşuların haber vermesiyle eve gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sinema ve tiyatro oyuncusu Cihat Tamer'in kız kardeşi evinde bulunan banyoda düşerek baygınlık geçirdi. Kendisine ulaşamayan komşularının haber vermesiyle eve gelen sağlık ve polis ekipleri eve giremeyince devreye itfaiye girdi. Camdan giren itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla kurtarılan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.
KENDİSİNE ULAŞAMAYINCA İTFAİYE ARANDI
Olay Bakırköy Ataköy 1. Kısımda meydana geldi. İddiaya göre, ünlü oyuncu Cihat Tamer'in kız kardeşi Ayşe İnci Ergüven yaşadığı evin banyosunda henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek baygınlık geçirdi. Kendisinden bir süre haber alamayan komşuları Ergüven'in hayatından endişe ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler yaşlı kadının banyoda kilitli olduğunu fark etti.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kapının hemen arkasında olan kadının bulunduğu yere giremeyen ekipler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri banyoda bulunan camdan içeriye girdi ve kapıyı açtı. Bunun üzerine ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ergüven Ambulans ile Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
-
GEÇMİŞ OLSUN. . ALLAH ŞİFASINI VERSİN. . İTFAİYE ERLERİMİZ KAHRAMAN VE CENGAVERDİR. . . HELAL OLSUN. . . ALLAH RAZI OLSUN. .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır