Yer; Taksim Meydanı! Genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı

Bir grup genç dün öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda dans gösterisi yaptı. Dans eden gençler kendilerini kamerayla kayıt altına aldı. Taksim Meydanı'ndaki dans gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

POLİSE İZİN BELGELERİNİ GÖSTERDİLER

Çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile gösteriyi çekerken polis ekipleri gençlerin dansını böldü. Polis ekipleri gençlerin yanına gelip izinleri olup olmadığını sordu. Gençler izin belgelerini gösterdi. Dans gösterisi sonrası çekimi biten gençler Taksim Meydanı'ndan yürüyerek ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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