(Özel)Taksim'de iki arkadaşa sosyal mesafe ve maske cezası
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(Özel)Taksim'de iki arkadaşa sosyal mesafe ve maske cezası

(Özel)Taksim'de iki arkadaşa sosyal mesafe ve maske cezası
07.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:14

Taksim Meydanında oturan iki arkadaşa polis ekipleri sosyal mesafe kuralı ve maskeden dolayı ceza yazdı.

Taksim Meydanında oturan iki arkadaşa polis ekipleri sosyal mesafe kuralı ve maskeden dolayı ceza yazdı. Arkadaşı ceza yedikten sonra diğer vatandaş ise yüzündeki maskeyi çıkartarak, 'Takmıyorum, ceza kesin' diyerek tepki gösterdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluktan sonra polis ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini artırdı. Ekipler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dolaşarak maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlara ceza kesti. Bazı vatandaşlar 'tamam takıyorum' diyerek cezadan kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

"Takmıyorum, cezayı kesin"

Taksim Meydanında oturan iki arkadaş sosyal mesafe kuralına uymadığı için ekipler cezai işlem uyguladı. Bu sırada arkadaşlardan birinin yüzündeki maskenin çenesinin altında olduğu için de cezai işlem uygulandı. Maskeden dolayı ceza yiyen vatandaş, maskesi olduğunu söyleyerek polise dil dökerken, arkadaşı ise yüzündeki maskeyi çıkartarak, 'Takmıyorum cezayı kesin' diyerek tepki gösterdi. Öte yandan ekiplerin denetimler sırasında 29 kişiye daha biner lira ceza kestiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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