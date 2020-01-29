Özel Sporcular Federasyon Başkanı Birol Aydın Kocaeli'ne geldi
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Özel Sporcular Federasyon Başkanı Birol Aydın Kocaeli'ne geldi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın; Kocaeli'ye gelerek birtakım ziyaretlerde bulundu.

29.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:26
Özel Sporcular Federasyon Başkanı Birol Aydın Kocaeli'ne geldi

'nde bulunan ve başkanlığını Kocaeli'nin tanınmış iş kadınlarından olan ve aynı zamanda Kocaeli Cimnastik Kulübü'nün başarılı başkanı Muazzez Özentürk ile bir araya geldi, fikir alış verişinde bulundu; yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi; yeni gelişmeleri anlattı.

Aynı zamandaizmit Dünyası Kulüp Başkanı Hürnaz Erdoğan ile de görüşen ; burada da fikir alış verişinde bulundu; Özel sporcular alanında yapılan çalışmaları; gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı; fikir alış verişinde bulundu.

Kaynak: Bültenler
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