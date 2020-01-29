Özel Sporcular Federasyon Başkanı Birol Aydın Kocaeli'ne geldi

29.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:26

Kocaeli'nde bulunan ve başkanlığını Kocaeli'nin tanınmış iş kadınlarından olan ve aynı zamanda Kocaeli Cimnastik Kulübü'nün başarılı başkanı Muazzez Özentürk ile bir araya geldi, fikir alış verişinde bulundu; yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi; yeni gelişmeleri anlattı.

Aynı zamandaizmit Spor Dünyası Kulüp Başkanı Hürnaz Erdoğan ile de görüşen Birol Aydın; burada da fikir alış verişinde bulundu; Özel sporcular alanında yapılan çalışmaları; gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı; fikir alış verişinde bulundu.

Kaynak: Bültenler