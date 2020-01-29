Özel Sporcular Federasyon Başkanı Birol Aydın Kocaeli'ne geldi
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın; Kocaeli'ye gelerek birtakım ziyaretlerde bulundu.
Kocaeli'nde bulunan ve başkanlığını Kocaeli'nin tanınmış iş kadınlarından olan ve aynı zamanda Kocaeli Cimnastik Kulübü'nün başarılı başkanı Muazzez Özentürk ile bir araya geldi, fikir alış verişinde bulundu; yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi; yeni gelişmeleri anlattı.
Aynı zamandaizmit Spor Dünyası Kulüp Başkanı Hürnaz Erdoğan ile de görüşen Birol Aydın; burada da fikir alış verişinde bulundu; Özel sporcular alanında yapılan çalışmaları; gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı; fikir alış verişinde bulundu.