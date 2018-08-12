Sekiz Asırlık Selçuklu Mirası Sultanhanı Kervansarayı Restore Ediliyor

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla sekiz asır önce yaptırılan Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kervansarayı olan Sultanhanı Kervansarayı'nda restorasyon çalışmaları başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca finanse edilen 'Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme' projesiyle kervansaray içinde halı müzesi gibi mekanlar da oluşturulacak.

Yaklaşık 800 yıldır ayakta duran Sultanhanı Kervansarayı, 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası yedek listesine alındı. Yılda ortalama 500 bin yabancı turistin ziyaret ettiği Sultanhanı Kervansarayı restorasyon ekibinin sorumlusu Şantiye Şefi Büşra Suvarıklı, onarım ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Büşra Suvarıklı, öncelikle kervansarayın çatısından su almaması için bir çalışma yaptıklarını, yapılan işlemin tarihi eserlerde kullanılan en uygun malzemeyle yapıldığını belirterek, dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu malzemeyle tarihi yapının ömrünün çok daha uzun olacağını söyledi.

Suvarıklı, "Yapımızın en büyük problemi suydu. Öncelikle geçen sene su problemini çözdük. Çatıya ahşap çatı yapıp üzerini kurşun kaplamayla kapladık. Daha sonra bu sene de mescitte çalışmalarımız oldu. Önceki restorasyonlarda yapılmış olan tuğlaları söktük ve onun yerine kendi taşı olan traverten ile yapıyı tamamlayacağız. Daha sonra taş kapılarımızı yapacağız. Mermer taş kapılarımız var 2 tane. Onların tamamlanmasını sağlayacağız. Kapalı alanda kod çalışması yaparak taş kaplama yapacağız ve kullanıma açılmasını sağlayacağız. Bahçede çevre düzenlememiz ve müştemilat çalışmamız var. Gelen turistler için daha iyi bir hizmet verebilmek adına böyle bir çalışma yapmaktayız" dedi.

Aslına uygun restore ediliyor

Sultanhanı Kervansarayı'nın Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kervansarayı olduğunu belirten Sultanhanı İlçe Belediye Başkanı Fahri Solak, "Kervansarayımız, Selçuklu mirası Alaeddin Keykubat'ın 1229 yılında temelini atıp 1236 yılında bitirdiği İpekyolu güzergahında bulunan en büyük kervansaray. Ortalama günlük bine yakın yabancı, 500'e yakın yerli turist ziyaretçimiz var. Biz belediye başkanı olduktan sonra Sultanhanı Kervansaray'ın restorasyonuna el attık. 2018 yılında ilk önce avan projeyi ve mimari projeyi Anıtlar Yüksek Kurulundan geçirdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat ettik. Sultanhanı bilindiği gibi Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesinde. İlgili bakanlığın destekleriyle bu yıl restorasyona başladık. Yapının çatısından yağışlarla birlikte ciddi miktarda akıntı oluyordu, bunu kesmek için çatıyı kurşunla kaplattırdık. Eskiyen ve orijinaline uymayan taşlar vardı, bunlar değişiyor. Bilindiği gibi mescitte fırın tuğlasından yapılmış yerler vardı. Selçuklu kültüründe fırın tuğlası yok, bu nedenle mescidin restorasyonuna başladık. En yakın zamanda da taç kapının restorasyonuna başlayacağız. Öngörülen bitiş süresi 2019 yılı. 2019 yılında inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı da davet edeceğiz ve Sultanhanı Kervansarayı'nı yüzümüzün akıyla restore edip tamamlayacağız" diye konuştu. - AKSARAY