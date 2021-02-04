Özel okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklama! Üniversiteler, ortaokullar, liseler, ilkokullar ne zaman açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Özel okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklama! Üniversiteler, ortaokullar, liseler, ilkokullar ne zaman açılacak

04.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:21
Özel okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklama! Üniversiteler, ortaokullar, liseler, ilkokullar ne zaman açılacak

Özel okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, okulların açılış tarihine vurgu yaptı. Peki, üniversiteler, özel okullar, ortaokullar, liseler, ilkokullar ne zaman açılıyor? Bahar döneminde hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitimle ilgili YÖK, MEB son gelişmeler..

Özel okullar ne zaman açılacak?sorusuna yanıt Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.Bakan Selçuk, ilkokulların seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak açılacağını ifade etti. 15 Şubat'ta ise tüm anaokulların açıkladı. İşte yüz yüze eğitim ve okulların açılmasıyla ilgili son gelişmeler..

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokulların seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak açılacağını ifade etti. 1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrenciler de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. YÖK, Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin "acil görüş" bildirilmesini istedi. YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi. Üniversitelerle ilgili son durum bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrasında netleşebilir.

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokulların seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak açılacağını ifade etti. 15 Şubat'ta ise tüm anaokulların açılacağını açıkladı. 1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrenciler de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Bu durumda çocuklar uzaktan eğitime devam edecek, devamsızlık sayılmayacak.

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR? SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak." ifadelerine yer verdi. Buna göre 12. Sınıflar için okulların 1 Mart'ta açılacağı söylenebilir. 9, 10 ve 11. sınıflar da Mart ayı içerisinde yüz yüze sınavlarını olacaklar ancak onların ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Barış Manço Demet Akalın Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özel okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklama! Üniversiteler, ortaokullar, liseler, ilkokullar ne zaman açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 09:21:28. #1.14#
title