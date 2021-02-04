Özel okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklama! Üniversiteler, ortaokullar, liseler, ilkokullar ne zaman açılacak

Özel okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, okulların açılış tarihine vurgu yaptı. Peki, üniversiteler, özel okullar, ortaokullar, liseler, ilkokullar ne zaman açılıyor? Bahar döneminde hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitimle ilgili YÖK, MEB son gelişmeler..

Özel okullar ne zaman açılacak?sorusuna yanıt Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.Bakan Selçuk, ilkokulların seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak açılacağını ifade etti. 15 Şubat'ta ise tüm anaokulların açıkladı. İşte yüz yüze eğitim ve okulların açılmasıyla ilgili son gelişmeler..

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokulların seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak açılacağını ifade etti. 1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrenciler de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. YÖK, Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin "acil görüş" bildirilmesini istedi. YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi. Üniversitelerle ilgili son durum bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrasında netleşebilir.

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokulların seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak açılacağını ifade etti. 15 Şubat'ta ise tüm anaokulların açılacağını açıkladı. 1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrenciler de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Bu durumda çocuklar uzaktan eğitime devam edecek, devamsızlık sayılmayacak.

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR? SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak." ifadelerine yer verdi. Buna göre 12. Sınıflar için okulların 1 Mart'ta açılacağı söylenebilir. 9, 10 ve 11. sınıflar da Mart ayı içerisinde yüz yüze sınavlarını olacaklar ancak onların ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.