11.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:12

Bilecik'te Özel Öğretim Kurumları Değerlendirme Toplantısı yapıldı.



Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Müdür Yardımcısı Halis Çelik ve özel öğretim kurum müdürleri katıldı. Toplantıda özel öğretim kurumlarının işleyişi ve yapılması gerekenler hakkında genel bilgilendirmeler yapılırken, karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA