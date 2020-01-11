Özel Öğretim Kurumları Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Haberler » Yaşam » Özel Öğretim Kurumları Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Haberler

Özel Öğretim Kurumları Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bilecik'te Özel Öğretim Kurumları Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

11.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:12
Özel Öğretim Kurumları Değerlendirme Toplantısı yapıldı

'te Özel Öğretim Kurumları Değerlendirme Toplantısı yapıldı.


Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü , Müdür Yardımcısı Halis Çelik ve özel öğretim kurum müdürleri katıldı. Toplantıda özel öğretim kurumlarının işleyişi ve yapılması gerekenler hakkında genel bilgilendirmeler yapılırken, karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler