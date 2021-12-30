Özel öğrencilerin "Yunus Emre" resim sergisi açıldı

KARAMAN (AA) - Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin hazırladığı "Yunus Emre" konulu resim sergisi açıldı.

Karaman Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler tarafından hazırlanan "Yunus Emre" konulu resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından sergi alanını gezen Vali Işık ve protokol üyelerine, okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından alanda sergilenen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Yapılan eserleri çok beğendini ifade eden Vali Işık ise öğretmen ve öğrencileri ayrı ayrı tebrik etti.

Açılışa Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

AA / Kemal Önder Demirkollu - Son Dakika Haberleri

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