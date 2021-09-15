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Özel öğrencilerin öğretmenlerinden yeni atölye!

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Özel öğrencilerin öğretmenlerinden yeni atölye!

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenlerine 'zekâ ve akıl oyunlarının engelli bireyler üzerinde etkileşimi' konusunda eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özel öğrencilere yönelik faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, eğitim kalitesini arttırmak ve özel gereksinimli bireylerin daha iyi eğitim alması için öğretmenlerine eğitim veriyor. Bu kapsamda Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Şahin Oruç tarafından 'zekâ ve akıl oyunlarının engelli bireyler üzerinde etkileşimi' konusunda bilgilendirme yapıldı.

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM

17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, öğretmenlerinin eğitimine de önem veriyor. Bu kapsamda Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlama sürecinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenlerine 'özel gereksinime ihtiyacı olan bireylere yaklaşım kursu' verilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öğretmenlere yönelik bu eğitimlere bir yenisini eklendi.

AKIL OYUNLARININ DOĞASI VE ÖNEMİ

Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkeziyle yaptığı işbirliği gereğince Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenlerine 'zekâ ve akıl oyunlarının engelli bireyler üzerinde etkileşimi' konusunda eğitim verildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Şahin Oruç tarafından verilen eğitimde zekâ ve akıl oyunlarının doğası ve önemi, zekâ ve akıl oyunlarının öğretimi ve nasıl oynatılması gerektiği, oyunların nasıl oynandığı, bu tür oyunların çocuklar üzerindeki faydaları gibi konulara yer verildi. Ayrıca eğitimde çok sayıda oyunun uygulama videoları, öğretimine ve oyunun geliştirdiği becerilere ilişkin farklı videolarda yer aldı.

ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ ATÖLYE

Eğitimin ardından öğrenci seviyelerine göre öğretimi gerçekleştirilen akıl-zekâ oyunları için atölye kuruldu. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam merkezindeki atölyede yaklaşık 100 çeşit oyun bulunuyor. Özel gereksinimli çocukların duygu durumlarına göre oyun içeriği ve kurallarının değiştirilebiliyor.

ÖĞRENCİLER OYUNLARLA DAHA MUTLU

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde kurulan yeni atölye özel gereksinimli öğrencilerin de dikkatini çekti. Atölyede öğrenciler oyunları öğrenirken aynı zamanda arkadaşlarıyla sosyalleşip eğlenceli vakit geçiriyor. Psikolog öncülüğünde öğrencilerin seviyelerine göre programlanan ders içeriği, çocuk gelişim uzmanları tarafından özenle uygulanıyor. Oluşturulan atölye öğrencilerin farklı bir havada ders görmelerini sağlıyor.

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