SAMSUN (İHA) - Özel öğrencilerden Öğretmenler Günü'ne özel zeybek

SAMSUN Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasında sahneye çıkan özel eğitim öğrencililerinin zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı ilk olarak Atatürk Anıtı'nda yapılan törenle başladı. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kutlama programları anıttaki törenin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'ndeki etkinlikler ile sürdü.

"Öğretmenler bu milletin asıl mimarıdır"

Programda konuşan ve öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "24 Kasım 1928 tarihinde meclisin aldığı karar ile 24 Kasım Öğretmenler Günü ilan edilmiştir. Ülkemiz 7 iklimini bilgi ve ışığı ile aydınlatan, her türlü fedakarlıktan asla kaçınmayan, bitmek tükenmek bilmeyen üretme azmiyle gecesini gündüzüne katan, şartlar ne olursa olsun kutsal devletin görevini bir saniye bile aksatmayan, eğitmeyi ve öğretmeyi hayatının merkezine koyan, gencecik nesillerimizi geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırlayan öğretmenlerimiz; unutmayın ki sizler bu milletin asli mimarlarısınız. Size bu kutlu milletin evlatlarını birlik, beraberlik ve kardeşlik ilkelerinden ödün vermeden sevgi teknesinde yoğuruyor, geleceğe hazırlıyorsunuz. Türk milletinin gönlünde meslekten öte saygın ve kutsal bir yeri olan siz öğretmenlerimiz 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatılan Kurtuluş Mücadelesi'nin günümüze yansıyan meşalesi, eğitim ordumuzun yılmaz neferlerisiniz. Gününüz kutlu olsun" dedi.

Öğretmenler adına konuşan emekli öğretmen Mustafa İlhan ise eski deneyimlerinden bahsederek, mesleğin gelecek adına ne kadar önemli olduğunu yeni meslektaşlarına aktardı. Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerini Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı verdi.

Belge takdim töreninin ardından öğrenciler ve öğretmenler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri folklor gösterisi yaptı. Saz çalıp, zeybek oynayan öğrenciler, seyirciler tarafından beğeniyle izlendi. Program, Anafartalar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 'Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan gösteri ile son buldu.

Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.