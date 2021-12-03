Özel öğrenciler ile davetliler aynı tuvale resim yaptılar

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kapaklı Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen programda özel öğrenciler ve davetliler aynı tuvalde resim yaptılar.

Kapaklı Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen programda özel öğrenciler resim alanındaki yeteneklerini sergiledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Özlem Özer yaptı.

Özer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ilan edilişi ile ilgili bilgi verdi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de yerel yönetim olarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak sosyal ve fiziki projelere ağırlık verdiklerini ifade etti.

En büyük engelin sevgisizlik olduğuna vurgu yapan Çetin, şunları kaydetti:

"Kendi iç bünyemizde birçok projeyi uyguluyoruz. Daha sosyal projelerle özel gereksinimli çocuklarımızın, bireylerin yanında olmaya çalışıyoruz. Dezavantajı ailelerin eğitim ve sağlık alanında hizmet alabileceği mega bir projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. İnşallah bu projenin adımını atabilirsek, bu projeyi kazandırabilirsek çok güzel olacak.

Bakanlıklarımız ile bu projeyle ilgili temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu vesile ile bu özel günde bir araya gelmişken hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Sadece 3 Aralık gününde değil diğer günlerde de bu farkındalık ile yaşamımıza devam etmeliyiz."

Konuşmaların ardından öğrenciler ile davetliler çok amaçlı salonda birlikte resim yaptı.

Aynı tuvalde boyama yapan öğrenciler Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.