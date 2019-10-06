(Özel) Motosikletiyle kediyi ezmemek için kaza yaptı: 2 yaralı

06.10.2019 09:04

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki bir motosikletli, önüne çıkan kediyi ezmemek için ani fren yapınca yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı.



Kaza, Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde 34 CBG 268 plakalı motosikletle seyir halinde olan Umur D. ile arkasındaki arkadaşı Ömürhan K.'nin önüne bir anda kedi çıktı. Kediyi ezmemek için ani fren yapan Umur D., motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Devrilen motosikletten yola savrulan iki kişi yaralandı.



Yaralıların ilk müdahalesini yoldan geçen bir sağlık çalışanı vatandaş yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Umur D. ve Ömürhan K., Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA