Özel Kuvvetler'den gece sızma atlayışı
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Özel Kuvvetler'den gece sızma atlayışı

İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Özel Kuvvetler'den gece sızma atlayışı Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı personellerin gece paraşütle sızma atlayışı görüntülerini paylaştı.

Özel Kuvvetler'den gece sızma atlayışı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı personellerin gece paraşütle sızma atlayışı görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." notuyla paylaşılan görüntülerde, Özel Kuvvetler Komutanlığı bağlısı personellerin gece gerçekleştirdiği paraşütle sızma atlayışı yer aldı.

Özel Kuvvetler'den gece sızma atlayışı
Özel Kuvvetler'den gece sızma atlayışı
Özel Kuvvetler'den gece sızma atlayışı
Özel Kuvvetler'den gece sızma atlayışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN

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