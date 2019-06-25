Özel kursiyerler Vali Akın'ı ziyaret etti

Halk Eğitim Merkezine bağlı kurslarda el sanatları eğitimi alan özel öğrenciler, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kırşehir Valisi Akın, engellilerin aldıkları kursların onların sosyal hayata katılmaları ve el becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Özel öğrencilerin aldıkları eğitim sonucu ortaya güzel eserler çıkarmasının engellilerin neler yapabileceğinin bir göstergesi olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, "Halk Eğitim Merkezinde aldıkları kursla çocuklarımız hem sanat öğreniyor, hem de sosyal ve ekonomik hayata katılımları sağlanmış oluyor. Ortaya çıkardıkları eserlere bakılırsa, iyi bir eğitimle aşılamayacak engelin olamayacağı anlaşılıyor. Bizler de, düzenlenen programlarda engelli kardeşlerimizle sık sık bir araya gelerek özel çocuklarımıza gereken desteği verme gayretinde oluyoruz" dedi.

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Çetinkaya öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, özel öğrenciler de Vali Akın'a verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Program Vali Akın'a Halk Eğitim Merkezinde verilen kurslar hakkında yapılan bilgi sunumları sonrası son buldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA