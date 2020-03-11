(Özel) Köy köy dolaşıp çocukları masallarla buluşturuyorlar
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(Özel) Köy köy dolaşıp çocukları masallarla buluşturuyorlar

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki gönüllü öğretmenler köy köy dolaşıp çocukları masallarla buluşturuyorlar.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
(Özel) Köy köy dolaşıp çocukları masallarla buluşturuyorlar

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki gönüllü öğretmenler köy köy dolaşıp çocukları masallarla buluşturuyorlar.


Tatvan Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor" projesi kapsamında hayata geçirilen "Geleneksel Masal Anlatıcılığı" Tatvan'a bağlı köylerde uygulanıyor. Anadolu'nun kültürel birikiminin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı projede yer alan gönüllü öğretmenler, kar-kış demeden köyleri dolaşıp öğrencilere masallar anlatıyor. Ziyaret ettikleri köylerde belirlenen evlerde köy çocuklarını toplayan öğretmenler, burada çocuklara türlü türlü masallar anlatıyor. Öğretmenlerin anlattığı masalları can kulağı ile dinleyen çocuklar keyifli anlar yaşayarak bu sayede eğlenmiş oluyor. Masal anlatımı sonrası öğretmenler yanlarında götürdükleri şeker, çikolata ve gofret gibi yiyecekleri de çocuklara ikram ediyorlar.


Köyleri dolaşıp çocuklara masal anlatan öğretmenlerden Mihraç Kulu, Tatvan Kaymakamlığının "Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor" projesi kapsamında kar kış demeden köy köy dolaşıp çocukları masallarla buluşturduklarını söyledi. Kulu, "Geleneksek masal anlatıcılığını yaşatmak için çaba gösteriyoruz. Şimdiye kadar birçok gönüllü öğretmenimize masal anlatıcılığı eğitimi verdik. Sağ olsunlar öğretmenlerimizde bizimle gönüllü olarak zorlu kış şartlarına rağmen köy köy dolaşıyorlar. Şimdiye kadar 12 köy gezdik. Bugünde Sarıkum köyündeyiz. Gerek köy halkı, gerekse çocuklarımız masallarımızdan, ikramlarımızdan ve bu masal gecelerinden çok memnun, bu da bizi mutlu ediyor" dedi.


Masal dinleyen Sarıkum köyü çocuklarından Abdullah Özkan da, masal ve hikayeleri duymaz olduklarını ifade ederek, "Öğretmenlerimiz bizim için köyümüze geldiler. Masal ve hikayeler anlattılar. Çok güzel keyif aldık, çok eğlendik. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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