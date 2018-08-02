Işık İhlali Yapan Otomobile Motosiklet Çarptı: 1 Yaralı

Kilis'te kırmızı ışık ihlali yapan otomobile motosikletin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut S. (29) yönetimindeki 79 AAC 600 plakalı motosiklet, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Mehmet Hanifi M. (24) yönetimindeki 79 EJ 426 plakalı otomobile çarptı. Hastane kavşağında yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kilis UMKE'de görevli bir hemşire ile vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Olay yerine çağrılan 122 Acil Servis ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KİLİS