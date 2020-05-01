(Özel) İki gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
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(Özel) İki gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü

(Özel) İki gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
01.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:40

Bursa'nın Mudanya ilçesinde geri manevra yaparken park halindeki motosikleti devirip üzerine çıkan kamyonet ardına bile bakmadan kaçtı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde geri manevra yaparken park halindeki motosikleti devirip üzerine çıkan kamyonet ardına bile bakmadan kaçtı. Olay çevredeki bir marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken olaydan 2 gün önce aldığı motosikleti hurdaya dönen genç ise polise gidip şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. Markette alışveriş yapan kimliği belirsiz bir kişi park halindeki kamyonetine binip çıkmak için geri geri manevra yaptı. O sırada arkasında park halinde bulunan motosikleti farketmeyip çarpıp yere düşüren sürücü geri manevraya devam edip motosikletin üzerine çıktı. Hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam eden kamyonet sürücüsü ortadan kayboldu. Olay yerine geldiğinde 2 gün önce aldığı motosikleti hurda halde bulan genç ise şaşkına döndü. Daha sonra marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen motosiklet sürücüsü polisi arayarak kamyonet sürücüsünden şikayetçi oldu. Polis olaydan sonra kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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