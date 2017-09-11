Özel Harekatı Bombalayarak 50 Polisi Şehit Eden Pilot Hakim Karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın 23. celsesinde Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat binasını bombalayarak 50 polisi şehit eden sanık pilot Mustafa Azimetli'nin ifadesine geçildi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 23. celsesi devam ediyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Çapraz sorgusu tamamlanan eski Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'un ardından duruşma, bir diğer sanık Mustafa Azimetli'nin savunmasıyla devam ediyor.



Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat binasını bombalayarak 50 polisi şehit eden ve F-16 savaş uçağı ile 15 Temmuz'da gece boyunca Ankara semalarında alçak uçuş yapan eski Pilot Yarbay Mustafa Azimetli, gözaltı sürecinde cinsel tacize uğradığını iddia etti. Bunun üzerine mağdur ve müştekiler savunma yapan Azimetli'ye, "Allah için doğruyu söyle" şeklinde bağırdı ve kısa süreli bir gerginlik yaşandı.



Sanık Azimetli, olayların emir komuta zinciri içerisinde gerçekleştiğini, amirlerimin emirlerini yerine getirdiğini, bunun dışında başka bir faaliyete iştirak etmediğini iddia etti. Azimetli, "FETÖ ile hiçbir ilişkim yoktur, darbeci değilim. Darbeye teşebbüs eyleminden önceden haberim olmadı, organizasyonunda da rolüm olmadı" şeklinde konuştu.



Savunmasını daha sonra yapmak üzere bu şekilde tamamlayan Azimetli'nin çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, gecenin geç saatlerinde bile filoda kursiyerlerin olduğunu, onlara filoda kalma emrini kendisinin mi verdiğini sordu. Sanık Azimetli, kursiyerlere bu yönde bir emir vermediğini iddia ederek, "Onlar kendilerine verilen mihmandarlık görevini yerine getirmişlerdir" dedi.



Duruşma, verilen aranın ardından Azimetli'nin çapraz sorgusu ile devam edecek. - ANKARA