Özel halk otobüsü ile kum yüklü kamyon çarpıştı
Sivas'ta özel halk otobüsü ile kum yüklü kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
03.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:29
Sivas'ta özel halk otobüsü ile kum yüklü kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emre Cebecioğlu idaresindeki 58 H 0102 plakalı özel halk otobüsü, Bağdat Caddesi Halil Rıfat Paşa Köprüsü altında Emre Kekiz'in kullandığı 58 BG 307 plakalı kum yüklü kamyonla çarpıştı.
Otobüste sıkışan Cebecioğlu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA